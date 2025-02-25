微軟AI通過“玩”遊戲學會設計電游

中評社北京2月25日電／據科技日報報導，最新一期《自然》雜誌報告了一個可協助電子遊戲設計師迭代設計遊戲的生成式人工智能（AI）工具。這個AI模型由微軟研究團隊開發，僅通過玩遊戲的訓練就能學會設計遊戲，而其生成的穩健三維（3D）世界，遵循了電子遊戲的設計機制。



電子遊戲在娛樂產業中占最大份額，全球有數十億人玩和購買電子遊戲。與此同時，隨著生成式AI在創意領域的受歡迎度不斷上升，其在電子遊戲開發中的作用一直有待明確。



為了理解電子遊戲開發者的需求，團隊採訪了27名電子遊戲設計師。這些設計師認為當前用於打造電子遊戲的AI方案缺乏生成許多不同創意（發散性思維）的能力。他們還強調了通過設計過程來持續微調遊戲各方面（迭代實踐）的重要性。



團隊隨後開發了名為“世界與人類行動模型”（WHAM）的AI模型。該模型使用了一個3D多玩家戰鬥模擬器中的人類玩家體驗進行訓練。團隊發現，WHAM或能設計出符合預存在機制的複雜3D電子遊戲序列，其關卡設計具有明顯的多樣性，且創意人員可對輸出進行迭代調整。



由於WHAM僅通過玩遊戲的訓練就能學會生成序列，無需任何先前知識，這個工具或能輕鬆轉換用於生成來自其他電子遊戲的關卡。他們指出，WHAM一類的AI工具可能無法作為設計過程的終點，而應該作為人類遊戲設計師的輔助工具。