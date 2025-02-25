2024年“兩新”政策成效顯著

中評社北京2月25日電／據科技日報報導，記者日前從國家發展改革委獲悉，2024年，“兩新”（即大規模設備更新和消費品以舊換新）政策帶動設備工器具購置投資同比增長15.7%，對全部投資增長貢獻率達到67.6%；帶動大宗耐用消費品銷售額超過1.3萬億元；形成節能量約2800萬噸標準煤、減少二氧化碳排放約7300萬噸，在擴大有效投資、提振消費需求、促進綠色轉型、改善社會民生方面發揮了重要作用。



從設備更新行動有效拉動投資增長情況來看，有關部門安排1500億元超長期特別國債資金支持工業、用能、交通運輸、老舊電梯等領域設備更新項目超過4600個。其中，支持老舊營運貨車、新能源公交車及動力電池、老舊農機報廢更新分別達到55.6萬台、7.2萬台、95萬台，支持住宅老舊電梯更新4.1萬台，支持教育、文旅、醫療領域設備更新26.8萬台（套）。據統計，在國債資金和其他綜合性政策的帶動下，2024年全國重點領域設備更新總量超過2000萬台（套）。



消費品以舊換新行動有效激發消費活力。有關部門向地方直接安排1500億元超長期特別國債資金支持消費品以舊換新，帶動汽車、家電、家裝、電動自行車等銷售額超過1.3萬億元，全年社會消費品零售總額同比增長3.5%。其中，汽車以舊換新超過680萬輛，帶動汽車銷售額達到9200億元。家電方面，超過3700萬名消費者購買八大類家電產品6200多萬台，銷售額達到2700億元。



與此同時，回收循環利用行動有效提升資源利用效率。2024年，全國新增智能化社區回收設施達到1.1萬餘個；報廢機動車回收量達到846萬輛，同比增長64%；廢舊家電回收量超過63萬噸。



此外，標準提升行動有效發揮牽引作用。2024年和2025年“兩新”領域計劃制定修訂關鍵核心國家標準294項，截至目前已發布168項。其中，設備更新方面，出台能耗限額、設備能效、污染物和碳排放等國家標準81項；消費品以舊換新方面，發布家電、家具、汽車、廚衛用具等國家標準49項；回收循環利用方面，發布廢舊車用動力電池、廢棄電器電子產品、退役光伏組件回收利用等國家標準38項，支撐廢舊產品設備高效循環利用。