運輸署：海底隧道往港島方向管道快線封閉

中評社北京2月25日電／據大公文匯全媒體報導，運輸署今日（25日）宣布，由於需要進行緊急維修，海底隧道往港島方向的管道快線已暫時封閉。目前，駕駛人士只能使用剩餘的行車線通行，導致該路段交通較為繁忙。市民應合理安排行程，盡量避開受影響路段或預留更多出行時間。