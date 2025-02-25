智慧農業讓端牢“中國飯碗”底氣更足

中評社北京2月25日電／據央視新聞報導，2025年中央一號文件，也就是《中共中央、國務院關於進一步深化農村改革 扎實推進鄉村全面振興的意見》，是黨的十八大以來，中央連續出台的第13個指導“三農”工作的一號文件。2月24日，中央農辦相關負責人在國新辦新聞發布會解讀中央一號文件時表示，要強化農業科技和裝備支撐，因地制宜發展農業新質生產力，持續增強糧食等重要農產品供給保障能力。



中央農村工作領導小組辦公室主任韓文秀介紹，農業的根本出路還在於科技，要害是種子，加快突破關鍵核心技術，加力攻克一批突破性品種等。同時，要推動實用、好用、管用的農業技術進村入戶、落地生根，真正為農業插上科技的翅膀。



在發布會上韓文秀同時表示，農民進城、農業轉移人口市民化是大勢所趨，促進這一群體更好地融入城市。要完善農業轉移人口市民化激勵機制，推動財政轉移支付、新增建設用地指標、基礎設施建設投資等與農業轉移人口市民化掛鈎，還要推行由常住地登記戶口提供基本公共服務的制度。



韓文秀介紹，要完善全國公開統一的戶籍管理政務服務平台，鼓勵有條件的城市逐步將穩定就業生活的農業轉移人口納入城市住房保障政策範圍，全面取消在就業地參保戶籍限制等。



中央農辦：完善“三塊地”管理制度



對於如何通過進一步深化農村改革、盤活用好農村閑置資源資產，中央農辦相關負責人表示，重點是完善承包地、宅基地和農村集體經營性建設用地“三塊地”的管理制度。



中央農村工作領導小組辦公室副主任祝衛東介紹，第一塊地就是承包地。要穩定和完善農村土地承包關係，有序推進第二輪土地承包到期後再延長三十年試點。第二塊地是宅基地，允許農戶合法擁有的住房通過出租、入股、合作等方式盤活利用。不允許城鎮居民到農村購買農房、宅基地，不允許退休幹部到農村占地建房。第三塊地是農村集體經營性建設用地，中央一號文件明確，有序推進農村集體經營性建設用地入市改革。