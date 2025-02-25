我國人形機器人產業鏈“百花齊放”

中評社北京2月25日電／據央視新聞報導，2025年伊始，不論是春晚舞台上的“流量擔當”——會跳舞的機器人，還是哈爾濱亞冬會上再續冰雪奇緣的人形機器人，不難發現，曾被視作未來暢想的人形機器人，已經開始站到全球科技舞台的中央。作為繼大模型技術之後的科技界新熱點，人形機器人正在成為“人工智能＋”的重要突破口，全球市場加速布局機器人產業，一場嶄新的科技浪潮已經撲面而來。



越來越靈活 人形機器人練就“十八般武藝”



現在，人形機器人越來越頻繁地出現在人們的生活當中。在深圳南山區，就有一款“機器人警察”上崗了，而它也被譽為“走路最像人的機器人”。



正在深圳街頭“實習”的這款人形機器人，身高138厘米。“最像人”的步伐，要歸功於它獨特的步態算法。不過，從走得自然到走得穩定，還需要經歷更多複雜路況的考驗。



這就是2025年亮相亞冬會的人形機器人，它的身高有1.66米，重量是55公斤。全身自由度約有40個，可以在零下7℃的環境裡面奔跑約半個小時。



扭秧歌、裝配件、做導游、送快遞……越來越靈活的人形機器人正在與現實世界的互動中不斷積累經驗，日益精進的技能，也為它們打開了更多商業化落地的場景。



越來越聰明 AI大模型重塑機器人“大腦”



機器人從軟件算法策略上分為“大腦”和“小腦”，“大腦”負責感知外界並模擬人類思維，“小腦”則模仿生物進行複雜的運動，也就是運動控制。得益於成熟的製造體系和成本優勢，我國在機器人的“身體”環節優勢顯著。越來越聰明的“大腦”正在推動機器人產業實現跨越式發展。



這款人形機器人，採用了“大模型＋小模型”的架構方案，由大模型作為“大腦”，對語音、圖形及空間位置等多模態信息進行處理，理解場景與任務給出規劃，再由小模型執行具體任務。