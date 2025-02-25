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美波音客機飛行中機內冒煙 客機被迫返航
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2025-02-25 21:14:07
中評社北京2月25日電／據央視新聞報導，當地時間2月24日，美國達美航空和美國聯邦航空管理局表示，達美航空876號航班從亞特蘭大飛往南卡羅來納州哥倫比亞途中“發現飛機內有煙霧”。涉事飛機被迫返回亞特蘭大機場，隨後安全著陸。
據悉，這架波音飛機機型為波音717，載有94名乘客、2名飛行員和3名乘務員。美國聯邦航空管理局將對該事件展開調查。
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