2月25日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京2月26日電（記者 海涵）外交部發言人林劍2月25日主持例行記者會，並就加拿大制裁中國實體、特朗普政府正在制定更加嚴格的半導體限制措施等問題回答中外記者提問。以下是問答全文：



總台央視記者：我們注意到，昨天中共中央政治局委員、外交部長王毅以視頻方式出席聯合國人權理事會第58屆會議高級別會議並發言。發言人能否介紹有關情況？



林劍：聯合國人權理事會第58屆會議正在舉行。2月24日，中共中央政治局委員、外交部長王毅以錄制視頻方式出席人權理事會高級別會議並發言。王毅外長在發言中闡述了中方關於堅持正確人權觀，推動改革和完善全球人權治理的三點主張：



首先，要銘記初心使命，明確人權事業的真正內涵。要堅持以人民為中心，將人民的利益作為根本出發點和落腳點。要對以人權為借口干涉他國內政，置國家主權、安全和老百姓生命安危於不顧的言行堅決說不。



第二，要維護公平正義，明確人權事業的奮鬥目標。要將生存權和發展權作為首要基本人權，統籌兼顧個人權利和集體權利，使各類權利相互促進、相輔相成。要對在人權問題上搞雙重標準甚至多重標準的言行堅決說不。



第三，要堅持交流互鑒，明確人權事業的實現路徑。要在平等和相互尊重基礎上開展建設性的對話合作，切實提升“全球南方”國家的代表性和發言權。要對將自身模式和好惡強加於人，將人權政治化、工具化、武器化的言行堅決說不。