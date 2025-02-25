司法助力打通科技創新“堵點”

中評社北京2月25日電／據央視新聞報導，實驗室專利卡在國有資產管理流程，學術不端侵蝕科研誠信根基，數據權屬模糊制約數字經濟活力……這些阻礙科技創新的“堵點”，或將迎來系統性疏通。



近日，《最高人民法院關於以高質量審判服務保障科技創新的意見》（以下簡稱《意見》）發布，從總體要求、依法加強科技創新成果保護、創新主體保護、創新行為保護、科技創新法治化國際化市場環境建設和司法保護體制機制建設等方面提出了25條共計98項切實可行的政策舉措，全面覆蓋刑事、民事、行政三大審判領域，從司法政策、裁判規則、體制機制、隊伍建設等多個維度提出明確要求。



調整成果轉化收益分配



近年來，各地相繼出台一系列促進科技成果轉化的政策，但科研人員“不願轉”“不敢轉”“不能轉”現象依然存在。這背後，法律體系中存在的“栓塞點”不容忽視。



廣州知識產權法院專利審判庭三級高級法官石靜涵在接受科技日報記者採訪時說，雖然促進科技成果轉化法等法律設定了激勵科研人員進行成果轉化的措施，但是依然強調科技成果的職務屬性，且科技成果轉化需經申請、評估、定價、批准等一系列複雜流程。“這在一定程度上造成科研人員‘不願轉’‘不敢轉’。此外，多數科技成果停留在實驗室階段，技術成熟度不高，客觀上阻礙了科技成果落地應用，產生‘不能轉’問題。”石靜涵坦言。



針對“不願轉”“不敢轉”“不能轉”痼疾，《意見》開出一劑“藥方”：依法保護科技人員在科技成果轉化收益分配上享有更大自主權。



石靜涵介紹，《意見》明確支持職務科技成果賦權等激勵制度改革。這不僅可以充分發揮科研人員在科技成果轉化過程中的“主人翁”作用，鼓勵他們心無旁騖搞研究，還能優化科研成果轉化流程，提升科技成果轉化效率。



黨的二十屆三中全會提出，激發全社會內生動力和創新活力。《意見》強調依法加強科技創新主體司法保護，正是對上述要求的落實。