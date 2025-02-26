外交部：中方始終不渝堅持走和平發展道路

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京2月26日電（記者 海涵）外交部發言人林劍2月25日在例行記者會上答問時表示，中方始終不渝堅持走和平發展道路，有限的國防支出完全是捍衛國家主權安全、發展利益的需要，是維護世界和平的需要。



有記者提問說，俄羅斯總統普京昨天表示，願就美國總統特朗普所提美俄削減50%軍費事進行討論，並稱中國如果願意也可加入。中方是否支持有關提議？中俄元首昨天通話時是否就此進行溝通？



“關於習近平主席同普京總統通電話的有關情況，中方已經發布了消息稿，你可以查閱。”關於記者提到的軍費問題，林劍表示，近年來，全球軍費開支持續走高。據統計，2024年全球軍費開支約為2.43萬億美元，創歷史新高。全球軍費持續增長的背後是不斷緊張的國際和地區安全局勢，凸顯了當前安全赤字不斷擴大，各方面臨著應對全球安全治理的共同挑戰。國際社會尤其是大國要作出表率，帶頭做世界團結的“推進器”、國際和平的“壓艙石”。



林劍指出，中方始終不渝堅持走和平發展道路，有限的國防支出完全是捍衛國家主權安全、發展利益的需要，是維護世界和平的需要。中國始終堅持自衛防禦戰略，堅持經濟與國防協調發展，不與任何國家搞軍備競賽，始終以實際行動維護世界和平，不斷為世界注入穩定性和確定性。



