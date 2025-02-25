港迪錄得破紀錄淨利潤8.38億

中評社北京2月25日電／據大公文匯全媒體報導，香港迪士尼樂園度假區今日正式公布2024財政年度（2023年10月至2024年9月）業績報告，宣布實現十年來首次全年盈利，淨利潤達8.38億港元，收入同比增長54%至88億港元，創自2005年開園以來歷史新高。



報告顯示，2024財年香港迪士尼總入場人次達770萬，較2023年增長28%。其中，內地遊客貢獻顯著，佔總客流的近五成，本地遊客入場人次亦持續攀升。人均消費同比增長28%，推動非門票收入大幅提升，商品、餐飲及酒店業務表現亮眼。酒店業務成為盈利增長引擎，全年酒店使用率達88%，整體入住率上升26個百分點至73%。目前，港迪已開始償還由香港特區政府和華特迪士尼提供的貸款，截至今年財政年度第一季，已償還超過60%貸款。



香港迪士尼行政總裁莫偉庭曾在此前的業績發布會上指出，扭虧為盈的核心在於“IP驅動戰略”與運營效率提升。2023年11月，全球首個《冰雪奇緣》主題園區“魔雪奇緣世界”開幕，帶動遊客量及消費顯著增長。



面對亞太主題樂園市場的激烈競爭，香港迪士尼宣布加速擴建計劃。繼《冰雪奇緣》園區後，漫威（Marvel）超級英雄主題體驗區將於2026年落成，進一步豐富IP矩陣。目前，樂園正規劃更多互動科技項目，以吸引年輕家庭及國際遊客。