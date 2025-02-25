HKGAI　V1　大模型全球首發

HKGAI V1 大模型全球首發發布會今日舉行。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京2月25日電／據大公文匯網報導，InnoHK 香港生成式人工智能研發中心今日（25日）舉行HKGAI V1大模型全球首發發布會。



創新科技及工業局局長孫東致辭時表示，今年年初，DeepSeek的推出震驚世界。在此基礎上，研發中心團隊迅速將DeepSeek的底座模型架構與HKGAI模型卓越的數據處理功能相結合，這一結合不僅充分展現了香港“一國兩制”的獨特優勢，也成就了今天HKGAI V1的推出。



孫東強調，人工智能正引領新一輪技術革命和產業變革。特區政府對此積極應對，先後建設了人工智能超算中心，推出了30億元的人工智能資助計劃等。



他進一步表示，目前，僅在科學園和數碼港就匯聚了超過800間人工智能企業，眾多人才和企業紛紛在香港聚集。他還提到，在這波以人工智能為代表的科技浪潮中，香港沒有缺席。



HKGAI近日完成HKGAI V1大模型的研發。這是全國首個基於DeepSeek全參數微調、並持續訓練產生的大模型。它依託香港本地獨有數據，實現了DeepSeek的本地化及出海重塑，並將推進開源與國產化適配。