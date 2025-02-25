中評社北京2月25日電／網評：“人工智能＋”催生行業新變



來源：新華網 作者：農冠斌、吳燕霞、謝奔



鋼鐵廠的轉爐被裝上“火眼金睛”、醫院的AI助手開始“履職”、車間的AI“質檢員”實現精準質量把控……記者近日在中西部多地走訪發現，以“人工智能＋”為引擎的產業變革正加速推進，他們將AI的種子深植於千行百業。



看應用 新場景不斷湧現



在廣西鋼鐵集團有限公司煉鋼廠內，“AI煉鋼”讓生產效率進一步提升。早年間，工人們需憑經驗“望火斷鋼”，判斷結果受個人經驗影響較大，還存在一定的危險性。如今，通過各類探頭和AI算法，可以實時捕捉並解析火焰顔色、形狀、亮度等信息，精準指導投料與生產。



“我們把人工經驗‘翻譯’成數字語言，在AI的幫助下，不僅減少了人工誤判造成的損失，還能用更小的投料量產出更好的鋼。”廣西鋼鐵煉鋼廠技術專家陸志堅說。



AI也可從鋼花飛濺的車間延伸到救死扶傷的醫院。重慶大學附屬三峽醫院近日引入DeepSeek大模型基座，推出基於本地部署的大模型應用。“在系統中錄入患者主訴、病史等信息，點擊‘病情分析’，就可以直接調用大模型。”三峽醫院心血管內科主任張建明說，大模型給出的答覆包括該患者可能的疾病假設、建議的檢查項目等內容，成為醫生治病救人的得力助手。



《中國新一代人工智能科技產業發展報告2024》顯示：大模型的開發和商業化應用為AI在更大範圍和更廣領域的“擴散”創造了條件，中西部地區開始出現AI產業創新場景，共同推動我國AI產業的發展。“以AI技術引領生產力變革式發展的時代已經來臨。”湖南省科技廳前沿技術處副處長譚浩說。