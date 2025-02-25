去年公安機關累計偵破拐賣案550餘起

中評社北京2月25日電／據央視新聞報導，據“公安部”微信公眾號消息，2024年，全國公安機關堅決貫徹落實習近平總書記關於保障婦女兒童合法權益的重要指示精神，深入開展打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動，快偵快破拐賣現案，集中攻堅拐賣積案，累計偵破拐賣現案、積案550餘起，抓獲一批拐賣犯罪嫌疑人，找回一批失蹤被拐婦女兒童，其中被拐時間最長達30年之久，切實維護了婦女兒童合法權益。



一年來，公安部會同最高法、最高檢、教育部、民政部、全國婦聯等部門堅持以打開路、重拳出擊、懲防並舉、綜合施策，最大限度鏟除滋生拐賣犯罪土壤。行動中，各地公安機關按照“全面起底、精細篩查，突出重點、重拳打擊”的原則，全面深入摸排犯罪線索，全力開展案件偵破和失蹤被拐婦女兒童查找解救工作，堅決斬斷拐賣犯罪鏈條。在強力推進案件攻堅的同時，公安機關積極會同相關職能部門，充分借助傳統媒體和新媒體手段，大力開展反拐宣傳，積極營造全社會支持反拐工作的濃厚氛圍。



工作中，公安部部署升級完善“團圓”系統，發動社會力量共同參與查找失蹤被拐兒童；推動將“打拐DNA信息查詢小程序”納入公安“一網通辦”APP，服務打拐尋親工作；會同中國關心下一代工作委員會等單位，加大“童衛工程”相關課程研發力度，對全國23萬所中小學校、1.6億名學生開展了線上線下兒童安全宣講活動，有效提升未成年人防拐意識。



公安部有關負責人表示，公安機關將常態化開展打拐專項工作，始終對拐賣婦女兒童犯罪保持嚴打高壓態勢，堅持不懈查找失蹤被拐婦女兒童，努力讓更多離散家庭早日團圓。