加強新時代檢察機關與高等學校合作

中評社北京2月25日電／據央視新聞報導，據“最高人民檢察院”微信公眾號消息，日前，最高人民檢察院、教育部聯合印發《關於加強新時代檢察機關與高等學校合作的意見》（下稱《意見》），就深入學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，全面貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關於加強新時代法學教育和法學理論研究的意見》，進一步推動檢校合作規範化、系統化發展，以高質量檢校合作助力檢察工作和教育強國建設高質量發展提出20條具體意見。



《意見》提出，以學習貫徹習近平法治思想為主線，堅定正確政治方向。堅持把習近平法治思想融入檢校合作全過程各方面，全面推進習近平法治思想進教材、進課堂、進頭腦，加強習近平法治思想教育培訓師資、課程、教材共建共享。牢固樹立意識形態陣地意識，持續鞏固中國特色社會主義法治、中國特色社會主義檢察事業的政治根基。



《意見》要求，以深化檢校合作協同育人為重點，常態化推進人才交流培養合作。加強人才交流互聘。健全法學院校、科研院所與檢察機關人員雙向交流機制，加大法學專家到檢察機關掛職力度。深入開展“檢察實務專家進校園”。助力完善以實踐為導向的法學院校教育培養機制，積極推進在高等學校開設習近平法治思想的檢察實踐相關課程，推動省級檢察機關與法學院校全面建立“檢察實務專家進校園”長效合作機制。探索建立人才聯合培養長效機制。健全法學理論導師和實務導師共同指導的“雙導師”制度，建立和完善檢察機關常態化接收法學及相關專業本科生、研究生實習實踐制度。加強涉外檢察人才培養。協同推進檢察學學科專業化建設。



《意見》明確，以解決前瞻性、戰略性檢察問題為導向，加快推進理論研究合作。高質量推進檢察研究基地建設。努力把檢察研究基地建成優質檢察理論成果的產出基地、破解檢察實踐難題的指導基地、促進檢察學學科建設的學術基地、理論與實務人才的培養基地。提升理論研究合作水平。拓寬成果轉化渠道。



《意見》還對持續拓展檢察履職實務合作、深入開展教育培訓合作等提出了具體要求。明確以提升履職能力水平，高質效辦好每一個案件為關鍵，加快檢察工作智庫建設，創新實務合作路徑載體，拓寬實務合作領域。以共享優質教學資源為依托，開發利用高效優質培訓資源，優化檢察教育培訓供給。