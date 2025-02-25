3男女涉賣啟德開幕禮假票被捕

中評社北京2月25日電／據大公文匯全媒體報導，啟德體育園將於星期六（3月1日）開幕，門票供不應求，雖然今次售票安排採取實名制，網上預訂需提交英文姓名，取票時需出示身份證明文件，但仍然湧現“黃牛黨”。網上的各個交易平台，陸續出現“放票”、“求票”等帖文，部分價格炒至每張門票數百元，最誇張的售1800元。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示局方已與警方聯絡，會對炒賣門票情況有行動。



警方今日（25日）公布，已拘捕兩男一女，涉嫌售賣假開幕禮門票，將於今日下午4時召開記者招待會交代詳情。據瞭解，初步調查顯示暫無損失。



羅淑佩日前表示，任何人以較原本票值高的價錢出售門票都構成炒賣，她明白外界關注情況，已聯絡警方調查。如果要以高過票面價值搶購門票，只會助長“黃牛”出現。她提到，如果市民換票後，想給予想到場觀賞的家人是無問題的。



據悉，有“黃牛”賣家在網上開價1800元一張門票，兩張特價3500元，但要求先付500元訂金，尾數面交，當問如何保證有門票，對方只聲稱有電郵記錄。不過，翻查以往受騙者案例，網上有騙徒“無票扮有票”，企圖呃訂金，單憑所謂電郵記錄，也難以保障。另一賣家表示，有兩種交收方式，一種是賣家取票後另約時間交收，另一種是開幕禮當日一同到場取票並交易，但不保證買家能否入場。換言之，即使取得門票，也隨時得物無所用。



另外，部分市民在門票開售前已尋求第三方“代搶”門票，事先向對方提供姓名、電郵及電話號碼等個人資料，部分“代搶”聲稱“不成功，不收費”，也有部分要求先付訂金。不過，胡亂將個人資料提供予陌生人，隨時導致個人資料外洩，後患無窮。