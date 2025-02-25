中評社北京2月25日電／網評：AI將為醫療領域賦予哪些機遇挑戰？



來源：央廣網 作者：韓雪瑩 李志



據中央廣播電視總台中國之聲《新聞縱橫》報導，最近，人工智能的風再次吹到醫療領域，各地多家醫院紛紛完成了DeepSeek的本地化部署，將其應用於臨床、科研和行政管理等多個場景。除了用AI輔助問診、書寫病歷文書、優化治療路徑外，人工智能是否還能執掌手術刀，成為更全能的“戰士”？



實際上，機器人給患者做手術並不是什麼“新鮮事”。外科手術的發展經歷了開放手術、腹腔鏡手術，進入今天的機器人手術時代，正逐步朝著精準化、安全化和智能化發展，手術機器人不僅提高了外科手術的精確性和安全性，還重新定義了醫療服務的可及性和效率。當AI執掌手術刀，醫療領域將被賦予哪些機遇與挑戰？



不久前，復旦大學附屬兒科醫院廈門醫院成功實施了全國首例國產單孔機器人兒童腹腔多部位腫瘤切除術。一名14歲的畸胎瘤患兒在術後出現腫瘤轉移的情況，經過評估，醫院專家團隊決定採用國產單孔機器人實施腔鏡手術，對盆腔及膈肌下腫瘤進行切除。復旦大學附屬兒科醫院廈門醫院普外科特聘主任董巋然介紹，國產單孔機器人可以從臍部放進腹腔鏡和器械進行手術操作，有助於減少患兒創傷，縮短恢復周期。



董巋然表示：“患兒在上腹部膈肌深面、盆腔裡面，都有腫瘤的播散，我們利用國產單孔機器人進行上下多部位腫瘤同時切除。傳統的微創器械是直杆式的，比較硬、不會拐彎，手術機器人有可拐彎的機械臂，有一定維度，對深部腫瘤手術比較有利。”



什麼是“手術機器人”？顧名思義，它主要利用機械臂、微管等，對身體一些隱秘的腔道進行微創治療，輔助控制手術的力度和穩定度，幫助外科醫生完成精密手術。據瞭解，手術機器人自20世紀80年代末首次投入使用以來，已經在多個醫學領域取得了顯著進展。青島大學副校長、青島大學附屬醫院泌尿外科中心主任牛海濤介紹，手術機器人作為醫療機器人領域的重要研究方向，徹底改變了傳統的手術模式，推動外科手術邁入自開放手術、腹腔鏡手術後的第三次技術革命。