雲南省發改委原黨組成員王建新被雙開

中評社北京2月25日電／據中央紀委國家監察網站消息，據雲南省紀委監委消息：日前，經雲南省委批准，雲南省紀委監委對雲南省發展和改革委員會原黨組成員、副主任王建新嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，王建新身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背離初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；罔顧中央八項規定精神，違規收受禮品，出入私人會所並接受宴請；違背組織原則，不按規定報告個人有關事項；通過民間借貸獲取大額回報，影響公正執行公務，違規從事營利活動，利用職權為親屬謀利；侵吞公款，數額巨大；利用職務便利，為他人在項目承接、工程款撥付等方面謀取利益，非法收受巨額財物。



王建新嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、生活紀律，構成嚴重職務違法，並涉嫌貪污罪、受賄罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重、影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經雲南省紀委常委會會議研究並報雲南省委批准，決定給予王建新開除黨籍處分；由雲南省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。