青海：加強新時代廉潔文化建設

中評社北京2月25日電／據中央紀委國家監察網站消息，前不久，青海省湟源縣的主題燈會熱熱鬧鬧，繪制有古今著名廉潔人物、故事、名言名句的湟源排燈吸引了不少游人駐足觀看。“我們借大家逛燈會的機會，通過這樣的設計傳播廉潔理念。”該縣紀委監委幹部介紹。



青海省把加強新時代廉潔文化建設作為一體推進不敢腐、不能腐、不想腐的基礎性工程抓緊抓實，推動構建多元融合、輻射全域的廉潔文化建設體系，著力培育為政清廉、秉公用權的文化土壤，為縱深推進全面從嚴治黨、建設清廉青海提供有力支撐。



青海省紀委監委緊密結合省情和地區、部門、行業實際，統籌部署全省廉潔文化建設工作，內容涵蓋高校、醫藥、國企、金融等重點領域，聚焦年輕幹部、“關鍵少數”等重點人群，通過舉辦主題活動、示範觀摩會、書畫展、座談研討會等形式，推動全省廉潔文化建設深入開展。



此前，青海省紀委監委聯合7家省直部門共同舉辦“堅定理想信念 扣好‘第一粒扣子’”新時代年輕幹部廉潔成長主題活動。來自不同行業的年輕幹部講述了修身正己，為群眾辦實事、解難題的親身經歷和感悟。黃南藏族自治州委副秘書長穆秀英分享了家中長輩以身作則，要求她始終堅守廉潔底線的家風故事；青海省高級人民法院辦公室副主任李德軍談到如何更細致用心服務群眾的工作心得；湟源縣波航鄉上泉爾村駐村第一書記李冬，結合自己投身鄉村振興的實踐經歷，分享了工作中廉潔奉公的所思所感，現場氣氛熱烈。



“要做黨的創新理論的篤信篤行者、對黨忠誠老實的模範踐行者、為民造福謀利的無私奉獻者、勇於擔當作為的不懈奮鬥者、廉潔自律的堅定實踐者。”青海省紀委監委主要負責同志在活動致辭中對年輕幹部提出殷切期望。



青海各地因地制宜，開展形式多樣的廉潔文化創建活動。西寧市紀委監委靈活運用書畫、微視頻等形式，創作廉潔文化作品、展演廉潔文化劇目。西寧北山美麗園在景觀中融入豐富多樣的廉潔文化元素，景區紅色服務驛站設立時代楷模尕布龍的宣傳專欄，介紹這位牧民省長一生忠於黨的事業、坦蕩為官、一心為民、對自己和家人嚴格要求的事跡，為黨員幹部和群眾樹立了榜樣。



果洛藏族自治州紀委監委聯合相關部門，組織編創《永遠的長征》現實題材紅色舞劇，講述了紅軍長征經過果洛州班瑪縣時，在物資極為匱乏的情況下，負責物資分配的紅軍小戰士堅持公平公正原則，不因他人求情違規發放物資，保障部隊突破艱難險阻，最終勝利會師的故事。劇中小戰士所做出的選擇給觀眾以啟示。