我國首口超萬米科探井完鑽紀實

中評社北京2月25日電／據科技日報報導，冬日的塔克拉瑪幹沙漠腹地，一座約20層樓高的鋼鐵塔架聳立於沙海之中。在斑駁的積雪覆蓋下，這片“死亡之海”顯得更加寂靜。



而在地下萬米深處，沉睡了數億年之久的古老地層被“喚醒”。2月20日，中國石油宣布，歷時500多天，我國首口超萬米科探井——深地塔科1井在地下10910米完鑽。這不僅刷新了亞洲最深直井紀錄，還創下世界陸上鑽探萬米以深直井用時最短紀錄。



“加快地球深部探索，已成為保障國家能源安全的必然選擇。”中國石油塔里木油田企業首席專家、深地塔科1井井長王春生接受科技日報記者採訪時說，“我們依靠自主創新，經受住了超高溫、超高壓、超高入井載荷以及多套複雜壓力系統等極端工況的考驗。”



戴上深地鑽井“夜視鏡”



2023年5月30日，深地塔科1井正式鳴笛開鑽，中國人向萬米深地的首次遠征就此拉開序幕。



為什麼要在人跡罕至的塔克拉瑪幹沙漠，打下萬米科探井？



“答案很簡單，這裡是我國最大的深地油氣富集區。”塔里木油田勘探開發研究院院長楊憲彰說，在整個塔里木盆地，油氣埋深普遍超過6000米，超深層石油和天然氣資源量分別占全國總量的83%和63%。



塔里木盆地曾長期被國外專家認為是“石油禁區”，但我國石油人迎難而上，硬是將“死亡之海”打造成為超深層油氣增儲上產前沿陣地。截至今年1月，塔里木油田累計完鑽8000米以深井191口，其中9000米以上深井5口。



“我們已經證實了8000米甚至9000米深度能產出工業油氣，但在萬米深度是否還存在可開發的油氣資源，在學界還存在很大爭論，需要‘打出’個新認識來。”楊憲彰說。