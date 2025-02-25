智能睡衣可監測睡眠中出現的狀況

中評社北京2月25日電／據科技日報報導，英國劍橋大學科學家研製出一款舒適且可清洗的智能睡衣。這款睡衣能夠通過檢測皮膚的微小運動，幫助用戶在家監測呼吸暫停等6種睡眠狀況。相關論文發表於最新一期《美國國家科學院院刊》。



據研究團隊介紹，這款智能睡衣能以98.6%的準確率識別出不同的睡眠狀況，同時忽略正常的輾轉反側等睡眠動作。而且，智能睡衣經過特殊的上漿處理，不僅提高了耐用性，還能放在普通洗衣機中清洗。



為了開發這款智能睡衣，團隊設計出一種基於石墨烯的傳感器，能精準分析用戶睡眠期間的呼吸情況。傳感器的靈敏度極高，只要與皮膚接觸，就會提供高度準確的讀數。此外，他們還開發出名為SleepNet的機器學習模型，能根據傳感器捕獲的信號，識別出鼻呼吸、口呼吸、打鼾、磨牙、中樞性睡眠呼吸暫停和阻塞性睡眠呼吸暫停6種睡眠狀況。SleepNet是一款“輕量版”模型，計算複雜性被大大降低，能在便攜式設備上運行，無需與計算機或服務器相連。



睡眠不佳會對人的身心健康產生巨大負面影響，因此，適當的睡眠監測至關重要。然而，目前睡眠監測的黃金標準技術——多導睡眠圖昂貴且複雜，不適合在家中長期使用。一些更簡單的家用設備通常只能監測一種睡眠情況，且體積龐大。相較之下，新型智能睡衣不僅使用便利，而且準確度也高。