新裝置實現深遠海電力高效輸送

中評社北京2月25日電／據科技日報報導，近日，全球首台套兆瓦級電解海水制氫撬裝裝置在珠海試運行成功。該裝置由中海油能源發展股份有限公司清潔能源分公司（以下簡稱“海油發展清潔能源公司”）設計研製，其試運行成功標誌著中國海油在加快培育發展海洋能源新質生產力，推動能源綠色低碳轉型方面取得新進展。



“該裝置克服了電解海水過程中雜質多、鹽度高、腐蝕強等問題，成功將單機功率提升至1兆瓦，為海水制氫的規模化應用打下基礎。”海水制氫項目負責人、海油發展清潔能源公司風電首席工程師李志川說。



相較於高度依賴稀缺清潔淡水資源的傳統電解水制氫方式，海水制氫資源豐富、前景廣闊。但海水成分複雜，這對電解技術工藝和裝備設計提出了更高要求。為了將海水轉化為澎湃綠能，中國海油團隊錨定目標、摸索前進，加快關鍵核心技術攻關，歷經30個月，成功推出這一具有示範意義的綠色項目。



無須淡化海水直接電解



海洋面積占地球表面積的71%，據粗略估算，1噸海水可通過電解海水制氫撬裝裝置產生氫氣660標準立方米左右。直接電解海水技術能真正讓取之不盡的海水資源變成用之不竭的綠色能源。



“海水電解效率低，海水中的鹽以及雜質中的氯離子會對電解設備電極造成腐蝕，其他雜質的沉積則可能堵塞設備孔道，影響電解效率甚至損壞設備。”海油發展清潔能源公司工藝工程師李子航在接受科技日報記者採訪時說。



為了克服上述難題，應對催化電極壽命短、海水電解副反應競爭激烈等問題，海油發展清潔能源公司設計研製了這套直接電解海水制氫裝置，解決了傳統電解水制氫裝置對於原料水質要求苛刻的問題，並利用高效催化材料和抗腐蝕設計，解決高鹽工況下的電極腐蝕問題。



該裝置無須對海水進行淡化處理即可進入電解，有效降低了制氫成本。其額定產氫量達到每小時200標準立方米，可用於大規模產氫場景，制氫純度達到99.999%，滿足燃料電池、電子工業等應用場景對高純度氫氣的需求。