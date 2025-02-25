今春北方地區沙塵天氣過程次數預計較常年偏少

中評社香港2月25日電／記者25日從國家林草局獲悉，經氣象、林業、草原、荒漠化等領域專家聯合會商預測，2025年春季中國北方沙塵天氣過程次數預計較常年同期偏少。



新華社報導，綜合分析顯示，今春影響中國北方地區的冷空氣活動總體偏弱，沙塵傳輸的動力條件相對較差，且主要沙塵源區植被生長狀況總體偏好，都有利於春季沙塵天氣偏少發生。2025年春季，預計中國北方地區沙塵天氣過程次數為9至12次，較常年同期12.5次偏少。其中，沙塵暴和強沙塵暴過程2至4次，沙塵天氣強度總體偏弱。預計北方地區平均沙塵天氣日數為5至7天，接近常年同期6.3天。其中，華北區域平均3至5天，接近常年同期3.9天。



同時，專家也表示，春季沙塵天氣趨勢預測難度較大，且入冬以來中國主要沙源區內蒙古大部和蒙古國中東部氣溫偏高、降水偏少，進一步增加了預測的不確定性。為此，國家林草局近期作出安排部署，要求各地及時研判沙塵天氣趨勢，密切關注沙塵天氣預警信息，認真做好應急處置工作。



記者瞭解到，下一步，國家林草局將與中國氣象局持續開展會商研判，充分應用國家林草局林草生態感知系統沙塵暴災害應急處置管理平台，推進智能化沙塵暴地面監測站建設，構建協同聯動、互通共享的沙塵暴災害監測預警網絡，加強衛星遙感監測和地面觀測，指導各地做好沙塵暴災害監測預警和應急處置工作。在沙塵暴多發期，國家林草局與中國氣象局將組織開展科普宣傳和教育培訓，增強公眾風險防範意識，提升公眾應急避險和自救互救能力。