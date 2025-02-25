加拿大總理將辭職使G7氣候問題會議協調艱難

中評社香港2月25日電／共同社近日採訪日本政府相關人士獲悉，由於七國集團（G7）輪值主席國加拿大的總理特魯多已宣佈將辭職，6月G7峰會前協調舉行討論氣候變化的部長級會議一事陷入僵局。在美國決定退出《巴黎協定》導致外界擔憂氣候變暖對策停滯的情況下，加拿大也因總理換人而未能敲定具體方針，為避免混亂和對立，主席國對峰會議題設定的態度趨於謹慎。



部長級會議往年在4至5月前後舉行，日方會派環境相出席。若趕不及在6月峰會前舉行，氣候變暖對策討論可能停滯。雖然特魯多此前一直為制定對策費心費力，但加拿大也可能面臨政權更迭，為今後的舉措蒙上不確定的陰影。也有觀點認為部長級會議可能會在峰會後的秋季舉行。



去年4月在意大利舉行的G7氣候能源和環境部長會議上，各國圍繞不採取二氧化碳（CO2）減排措施的煤炭火力發電展開了磋商。各方同意到2035年或沿襲《巴黎協定》將工業革命後升溫幅度控制在1.5度以內目標的時間軸分階段棄用煤電，並寫入首腦宣言。



會議成果還將影響11月在巴西舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第30次締約方會議（COP30）。日本政府高官指出，“加拿大應該是想要避免G7內部分裂的最糟局面。”



支持率低迷的特魯多今年1月宣佈將辭去總理和執政黨自由黨黨首之職。預計3月卸任。