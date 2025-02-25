去年中國公安機關累計偵破拐賣案550餘起

中評社香港2月25日電／記者25日從公安部獲悉，2024年，全國公安機關深入開展打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動，快偵快破拐賣現案，集中攻堅拐賣積案，累計偵破拐賣現案、積案550餘起，抓獲一批拐賣犯罪嫌疑人，找回一批失蹤被拐婦女兒童，其中被拐時間最長達30年之久。



新華社報導，一年來，公安部會同最高法、最高檢、教育部、民政部、全國婦聯等部門堅持以打開路、重拳出擊、懲防並舉、綜合施策，最大限度鏟除滋生拐賣犯罪土壤。行動中，各地公安機關全力開展案件偵破和失蹤被拐婦女兒童查找解救工作，堅決斬斷拐賣犯罪鏈條。在強力推進案件攻堅的同時，公安機關積極會同相關職能部門，充分借助傳統媒體和新媒體手段，大力開展反拐宣傳。



公安部部署升級完善“團圓”系統，發動社會力量共同參與查找失蹤被拐兒童；推動將“打拐DNA信息查詢小程序”納入公安“一網通辦”App，服務打拐尋親工作；會同中國關心下一代工作委員會等單位，對全國23萬所中小學校、1.6億名學生開展線上線下兒童安全宣講活動，有效提升未成年人防拐意識。



公安部有關負責人表示，公安機關將常態化開展打拐專項工作，始終對拐賣婦女兒童犯罪保持嚴打高壓態勢，堅持不懈查找失蹤被拐婦女兒童，努力讓更多離散家庭早日團圓。