台灣統派舉辦“二二八座談會”

中評社台北2月26日電／台灣統一聯盟黨（前中國統一聯盟）2月25日上午假台大校友會館舉辦“二二八座談會”，統盟黨第一副主席李尚賢主持。座談會由統盟黨主席戚嘉林、《觀察》雜誌發行人紀欣、台灣抗日親屬協進會前會長蕭開平、“二二八國家紀念館”首任館長廖繼斌等主講。



統盟黨主席戚嘉林首先表示，“台獨史觀”完全不提戰前台灣曾遭美軍轟炸300天全島斷壁殘垣、戰後日本在將台灣交還我國前發動物價上漲100倍超級惡性通貨膨脹的罪惡，也完全不提外省一百名受難者，而是僅聚焦本省七八百名受難者，從而將悲劇扭曲簡化成“228事件是中國政權對台灣的殖民大屠殺”，並造謠稱統一後會發生新的228，恐嚇台灣群眾，以228事件拒統。但是，戚主席指出，今天大陸崛起，在對抗美國的經濟戰中有能力建立獨立的金融結算系統，新華社記者更是遍佈全球。未來北京有能力偵測反制外部勢力對華發動的經濟戰和宣傳戰。所以統一後，永遠不會再發生228事件。展望未來，戚主席呼籲，兩岸應攜手共同書寫客觀公允的228歷史，落實真正的歷史“轉型正義”，以“正義史觀”化解島內族群怨懟，共構兩岸正確的228歷史記憶。



“二二八國家紀念館”首任館長廖繼斌表示，一、二十年前，推動解決“二二八”的歷史問題，是為了從本質上去消弭“省籍衝突”的表相。現在“二二八”平反了，但不意“省籍衝突”益烈，甚至於“二二八”變成了新“省籍衝突”的幫兇！二、（2）228給我們的教訓就是要隨時警惕去壓制那深深埋藏在人性中“強凌弱、眾暴寡”的幽靈！三、“歷史書寫不是僅僅追討罪責，一味拿過去的流血作顏料，只顧給自己高舉的“正義”抹上更濃的色彩”！

