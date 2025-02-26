快評：“漢光兵推”皆死局　美少將參與也是敗

中評社快評／台軍媒體21日發布“漢光41號演習”高階幹部圖上兵推訊息，附圖有寫著“印太聯五次長”、英文為“J5 Maj General”的中英對照名牌。“印太聯五次長”即是美軍現役少將巴格倫。台灣軍方披露巴格倫出席漢光兵推，顯然是有意為之。



因為事情敏感，引發關注，圖片細節資訊曝光後，台軍媒體緊急調換照片角度，裁掉相關名牌。



台灣中華戰略學會資深研究員張競認為，特朗普政府捲土重來，五角大廈內高階將領朝不保夕人人自危，印太指揮部絕對不希望搞出新聞事件成為焦點，把本身推上火線自找麻煩；華盛頓未來要與北京如何過招，到現在情勢也不明朗。台軍此刻搞出“官洩”戲碼，是缺乏狀況認知敏感度與政治智慧。



毫無疑問，這一次台灣當局仍然是存心“打擦邊球”，與過往一樣，刻意對外釋放台灣與美軍互動訊息，作為向民眾宣傳台灣與美方關係良好、互動密切的證據，更作為綠營政治人物與側翼打手鼓動社會“抗中保台”情緒的本錢。



然則，撩撥與挑弄是危險的，台美軍事勾連，配合挑釁，不會給台灣帶來安全，而是往火場推。大陸一再強調，民進黨當局妄圖“以武謀獨”，只會加劇台海緊張形勢，只會損害台灣民眾的安全福祉。



“以武謀獨”謀來謀去注定失敗，“漢光兵推”推來推去皆是死局，美軍“印太聯五次長”參與又如何，結局還是敗。