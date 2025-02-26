台灣火鍋產業鏈技術交流展現年輕人創新精神

左:廖期弘;右:林千畬 中評社高雄2月26日電（作者 陳雅婷）2月25日，高雄牛博肆溫體牛火鍋店長林千畬與台中新光三越芸彰牧場店長廖期弘，進行了一場跨店技術砌磋，聚焦台灣火鍋市場的創新與變革。這場業界頂尖的技術交流會，不僅展現了台灣火鍋文化的深度與創新精神，也凸顯出兩位新一代對火鍋肉品修整與湯底調理的極致追求。



林千畬，31歲，高師大人資所碩士，目前攻讀廈門大學管理學院市場營銷系及高雄科技大學管理博士班，並在南部知名科大兼任助理教授。林千畬是南部知名飯店的第三代，對於美食的挑剔從小耳濡目染，寒暑假期間也都會在自家飯店跟隨大廚習藝。兩年前，他將興趣與對美食的挑剔結合，在高雄創辦牛博肆溫體牛火鍋，專門以台南當日現宰直送的溫體牛為核心，搭配12小時熬煮的雙湯高湯，包含牛骨精力湯（牛肉、牛筋、牛骨、牛尾熬製）與老母雞蔬果湯，形成獨特的風味組合，受到台港澳遊客、家庭客與年輕食客的熱愛，成功打造出市場上少見的獨特溫體牛火鍋品牌。



廖期弘，31歲，台中新光三越芸彰牧場店長，2023年馬來西亞FHM終極年輕庖丁個人大賽中勇奪金牌，擁有豐富的西餐及日本料理背景，並在肉品遴選、分切試吃方面有極深造詣。他能依據不同牛肉部位特性，運用精湛刀工，將肉品處理至最佳料理狀態。此次他因慕名高雄牛博肆火鍋店長林千畬，熬製的湯底濃郁營養豐富，特地從台中來到高雄學習。由於日前台中新光三越發生嚴重氣爆事件，廖期弘目前處於帶薪休假狀態，但也不能停滞學習。因此，親赴高雄與林千畬深入技術交流，展現出無比的專業與敬業態度。

