香港AI基建：超算中心助力AI生態

數碼港金融科技總監嚴滌宇表示，數碼港作為香港科技創新的重要樞紐，近年來致力於打造完整的“AI生態圈”（圖片來源：文匯報） 中評社北京2月26日電／據文匯報報導，人工智能（AI）正引領新一輪技術革命和產業變革，年初DeepSeek橫空出世震驚全球，香港也在不足兩個月內，推出結合DeepSeek底座模型的首個AI大模型“HKGAI V1”。本港在AI新賽道正全力向前衝，而算力是AI演算法運作和資料處理的根基，去年設立的“數碼港人工智能超算中心”，是本港AI發展不可或缺的重要支柱。數碼港金融科技總監嚴滌宇日前接受香港文匯報專訪時表示，數碼港作為香港科技創新的重要樞紐，近年來致力於打造完整“AI生態圈”，未來會繼續多管齊下引領新質生產力發展，支持創科發展。



優質的算力基礎設施在人工智能的發展上，扮演推動產業發展及創新突破的關鍵角色。嚴滌宇提到，數碼港人工智能超算中心及人工智能實驗室在去年底同步啟用，該超算中心是本港首座最具規模的人工智能超算中心，能提供先進的算力以推動產業發展。去年財政預算案宣布撥款30億元，通過數碼港推行為期三年的“人工智能資助計劃”，資助本地院校、研發機構及企業等五類合資格單位善用超算中心的算力，相關計劃在去年底亦已展開。他表示，數碼港正全力推動夥伴企業及初創企業，攜手研發、創新和應用，並吸引更多海內外前沿科技研發項目和科技人才來港，共同打造香港AI生態圈。



匯聚逾330人工智能大數據初創



數碼港去年底宣布，超算中心首階段設施算力總容量可提升至1，300匹（PFLOPS）（1 PFLOPS相當於每秒運算能力為1，000萬億次），今年將逐步提升至3，000匹水平。而人工智能實驗室則集結本地AI生態圈夥伴研發實力，透過算力開發、大模型建設及不同行業的人工智能應用等，推動有關創新技術轉化落地。數碼港匯聚超過330間專注研發人工智能和大數據的初創企業，這些企業通過數碼港提供豐富的應用場景測試研發成果，提升香港創新優勢，賦能經濟智能轉型，並提升智慧生活質量，為社會帶來普惠效益。



夥金管局推AI沙盒測試15用例



政府政策的支持固然重要，但參考內地或鄰近地區的經驗，不少AI、數碼科技的應用場景都由企業帶頭創造。嚴滌宇強調，國際創科中心是需支持各行各業創新，香港作為國際金融中心，特區政府財庫局、香港金管局在推動金融應用AI方面都出力不少。他舉例指，為推動鼓勵香港金融業掌握AI帶來的機遇，數碼港正積極參與金管局的生成式人工智能（GenA.I.）沙盒相關計劃，確保在受控及安全的環境下，為AI技術供應商及銀行提供合作平台，積極探索有關風險管理、檢測及預防欺詐，及與客戶互動的相關應用，並在過程中識別潛在風險。