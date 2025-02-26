港迪園賺逾8億　扭轉9年虧損

莫偉庭介紹香港迪士尼樂園業績。（图片来源：文匯報） 中評社北京2月26日電／據文匯報報導，香港旅遊業復甦，香港迪士尼樂園度假區轉虧為盈。園方昨日公布2024財政年度業績，指錄得770萬總入場人次、88億元收入、23億元EBITDA（稅息折舊及攤銷前盈利）及8.38億元淨利潤，俱為樂園於2005年開幕以來的歷史新高，扭轉連續9年虧損的狀況。園方表示，業績報捷主要受惠於內地和其他巿場旅客強勁反彈，以及本地入場賓客持續增加。強勁的業務表現令現金流顯著改善，旗下合資格員工按表現可獲發最多2.4個月的花紅，另外加薪3.6%至5%。園方又會加快償還由特區政府以及華特迪士尼提供的貸款，截至今個財政年度的第一季，已償還超過六成。香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭對樂園前景充滿信心，暫無計劃加票價。



香港迪士尼於2024財政年度（2023年10月1日至2024年9月28日結束）共錄得770萬入場人次，按年升逾20%，其中本地入場者佔40%，內地旅客佔38%。



其他入場人次中，首五位客源市場分別依次為菲律賓、中國台灣、泰國、日本及新加坡。若只計算非本地入場人次則按年升108%，高於同期整體訪港旅客按年增長84%的幅度，連續第二年“跑贏大市”。



非本地入場人次持續跑贏大市



期內，園內酒店使用率為88%，整體入住率上升26個百分點至73%、賓客人均消費按年增長28%。年內收入按年增長近54%至88億元、EBITDA按年增長14億元至23億元；淨利潤則達8.38億元，按年改善約12億元。園方透露，約9，000名全職及兼職員工已於今年1月起獲加薪3.6%至5%，合資格僱員更額外獲發1.8個月至2.4個月花紅。



園方：盡快清數 看好盛事經濟



年內，香港迪士尼未有動用由華特迪士尼其一附屬公司提供的周轉信貸 ，並已於2024財政年度第一季全數償還餘額，亦開始償還由香港特別行政區政府和華特迪士尼提供的貸款，截至2025財政年度第一季， 已償還其超過60%貸款 。莫偉庭說：“事實上我們在加速還款，而相關還款絕對是其中一項優先處理的事，我們亦在平衡投資的需要去為賓客帶來新體驗，我們希望盡快完成還款。”



園方指出，樂園訪客於2024財政年度在香港的額外消費（與沒有香港迪士尼的情況相比）達到216億元。計及香港迪士尼訪客額外消費所產生的直接及間接增加值，香港迪士尼於年內為本港帶來約124億元的增加值，相當於香港本地生產總值0.42%，並創造了約2.2萬個就業機會。