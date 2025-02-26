香港推出首個人工智能大模型

中評社北京2月26日電／據新華社報導，由香港特區政府重點創科項目“InnoHK創新香港研發平台”資助的香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）25日正式發布HKGAI V1大模型。這是香港首個人工智能大模型，揭開了香港人工智能發展的新篇章。



香港生成式人工智能研發中心負責人介紹，這是業界首個基於DeepSeek全參數微調、並持續訓練產生的大模型。這一創新成果標誌著HKGAI成功完成了DeepSeek的首次香港本地化，為香港人工智能生態發展注入了新的活力，亦充分展現了香港與內地在人工智能領域的強大協同創新能力。



香港特區政府創新科技及工業局局長孫東現場致辭表示，人工智能正在引領新一輪技術革命和產業變革，香港在這波人工智能浪潮中沒有缺席。特區政府積極應對，先後建設了人工智能超算中心，推出了30億港元人工智能資助計劃等，目前僅在科學園和數碼港就匯聚了超過800家人工智能企業。他期待香港研發的大語言模型能夠立足香港，盡快提供予業界及市民使用，服務大眾，未來服務全球海外華人。



香港科技大學首席副校長、香港生成式人工智能研發中心主任郭毅可表示，該大模型的推出，將進一步加強落地場景的應用能力。相信這個大模型可以為香港的數字化轉型、構造海外華人大模型生態及全球人工智能發展貢獻力量。



截至目前，在香港特區政府數字政策辦公室的協調下，特區政府已有約70個部門參與試用HKGAI提供的大模型輔助辦公應用系統。