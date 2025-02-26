黎智英稱認同美國取消香港的特殊貿易地位

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3間相關公司被控串謀勾外危害國家安全案，昨踏入第一百三十八日審訊。（圖片來源：文匯報） 中評社北京2月26日電／據文匯報報導，壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3間相關公司被控串謀勾外危害國家安全案，昨踏入第一百三十八日審訊。控方就《蘋果日報》論壇版的涉案文章盤問黎智英，包括一篇《槍桿下何來安居樂業？》文章，作者在文中乞求外國“制裁”中國和香港特區及支持美國取消香港的特殊貿易地位。在控方追問下，黎稱他認同美國採取措施取消香港的特殊地位。



控方昨日在庭上展示《蘋果日報》2020年7月4日的論壇版，主題為“國際棋盤上的香港”，版面由3篇不同作者的評論文章組成，包括《美國的二級金融制裁有多狠？》《槍桿下何來安居樂業？》及《跨國抗中包圍網》。



在《槍桿下何來安居樂業？》一文中，作者“一劍飄塵”稱美國針對香港國安法，出台了《香港人權與民主法案》，又稱“美國肯定會報復直至取消香港自治待遇”雲雲。控方問黎智英同意該文章內容？黎稱他不完全同意，但他同意香港無法保留國際金融中心地位。



控方質疑《蘋果》文章具煽動意圖



控方再問黎是否同意“美國肯定會報復直至取消香港自治待遇”？黎指，他不完全同意美方會“報復”，但同意美方會改變香港的地位。控方再問，黎同意文中提及的措拖？黎稱，他認為文章中沒有提及措拖，他只是說美國會實施措施，改變香港“一國兩制”下的“待遇”。控方再問，黎智英認同美國因應國安法採取措施取消香港的特殊地位？黎確認。



控方問黎是否知道作者“一劍飄塵”要求針對中國“制裁”及採取敵對行動？黎稱不知道。控方其後提出連番質疑，指文章試圖引起針對中央政府及香港特區政府的仇恨，激使香港居民循非法手段改變現有合法制度。黎智英否認指控，辯稱這是別人的文章，他不知道別人想法，並多次反問控方，指控方“因為你太聰明了”。