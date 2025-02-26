北京石景山豐富形式載體　廉潔文化融入日常

中評社北京2月26日電／據中國紀檢監察報報導，“穿越京西古道模式口的駝鈴悠悠，從昔日的老工業基地蝶變為煥發無限生機的綠色之城，廉潔始終是這片土地不變的堅守……”前不久，廉潔文化宣傳片《廉韵石景山 清風潤人心》在北京市石景山區監委特約監察員座談會、街道人大聯組會等活動上播放，展示石景山區歷史文化中的廉潔基因、身邊的勤廉人物等，讓幹部群眾瞭解廉潔文化，參與廉潔文化建設。



石景山區紀委監委堅持把加強新時代廉潔文化建設作為一體推進“三不腐”的基礎性工程，深入挖掘地區歷史文化中的廉潔元素，創新表達形式，以第三十屆黨風廉政宣教月活動為載體，用接地氣的內容、可觀可感的方式傳播廉潔理念、廉潔文化，持續推動廉潔文化進機關、進企業、進社區、進家庭，營造崇廉尚廉的濃厚氛圍。



針對基層單位開展紀法教育專業師資匱乏、針對性不強等難題，石景山區紀委監委聯合法院、檢察院、黨校成立“清風講師團”，量身打造理論解讀、條例解析、案例剖析等9門精品課程，全區各單位根據需求預約課程，使課程從“千篇一律”變為“精準滴灌”，讓說紀釋法成為常態。2024年以來，共開展紀法宣講60餘場，覆蓋3500餘名黨員幹部。



聚焦培育清廉家風，石景山區紀委監委與區婦聯聯合策劃“清風·家”行動，征集“樹清廉家風 創最美家庭”主題作品，講述家風故事，發出家庭助廉倡議，在各街道社區巡回展出優秀作品，讓黨員幹部從作品中感悟廉潔文化，涵養清風正氣。