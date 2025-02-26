安徽淮北：加強協作配合　提升發現線索質效

中評社北京2月26日電／據中國紀檢監察報報導，近日，安徽省淮北市委巡察組與市紀委監委有關紀檢監察室就巡察發現的問題線索進行會商，從反映問題可查性、與在辦線索的關聯性等方面進行研判，逐件分析問題線索相關內容，進一步提高移交問題線索質量。



淮北市持續推進紀檢監察監督與巡察監督貫通融合，加強信息互通、資源共享、協作配合，不斷提高巡察發現問題線索的精準度與成案率。



為提升巡察發現問題線索質效，該市市委各巡察組均配備了紀檢監察、審計、財政等專業人員，增強發現問題線索的專業力量。對於巡察工作人員，該市市委巡察機構加強培訓指導，巡前邀請一線經驗豐富的巡察組組長、紀委監委辦案能手等就如何發現問題線索進行專題輔導。同時，做實巡前通報工作，市委巡察機構及時梳理黨風政風監督室、案件監督管理室、紀檢監察室、信訪室等部門提供的被巡察單位相關資料，形成重點關注問題清單，找准發現問題線索切入口。



巡察過程中，該市市委巡察機構堅持靶向施策，綜合運用多種巡察方式，提升發現問題線索精準度。各巡察組結合組織、審計、信訪等單位提供的苗頭性、傾向性問題，對問題進行初篩，並對發現的疑似問題線索全面收集、完善印證資料，提高問題線索精準度。同時，該市積極探索“大數據＋巡察”模式，在巡察過程中運用大數據技術手段，為巡察組精準發現問題線索提供新路徑。



為提高問題線索管理質量，該市市委巡察機構建立動態管理台賬，將基本信息、承辦部門等登記造册，確保底數清、情況明、數字准。在此基礎上，實時更新辦理進度，定期調度辦理情況，通過提醒、催辦、督辦等方式，推動承辦單位加快問題線索辦理進度。