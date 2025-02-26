福建龍岩：面對面傾聽訴求　開門接訪解民憂

中評社北京2月26日電／據中國紀檢監察報報導，“感謝你們幫我拿回了生態林補助款。”日前，福建省龍岩市永定區紀委監委信訪室工作人員前往高陂鎮許佳村召開公開反饋會，參會的村民代表向工作人員說。



此前，該區紀委監委開展開門接訪時收到群眾反映“高陂鎮許佳村村民小組原組長沈某某貪污1.6萬元村民小組生態林補助款等問題”的舉報。經調查核實，該鎮林業站已將許佳村富基坑小組及48戶村民的7.6萬元補助金發放至沈某某賬戶，但沈某某長期將該補助資金滯留在個人賬戶，未予發放。最終，沈某某受到嚴肅處理，涉案補助款已返還村民。



永定區紀委監委聚焦群眾急難愁盼問題，扎實開展全員接訪下訪察民情紓民困解民憂專項行動，面對面、零距離傾聽群眾訴求，嚴查快辦初信初訪，著力化解重復舉報，推動解決更多民生領域堵點、難點、痛點問題，不斷提升人民群眾的滿意度和幸福感。該區紀委監委每個工作日安排兩名紀檢幹部開門接訪，主動接受群眾監督，受理群眾信訪訴求，確保群眾“訪有門進，訴有人聽”。委領導及核查專班帶信下訪，推動人員、力量、資源下沉一線，從查清事實、化解矛盾、關心關懷等方面同步發力，推動重要信訪件辦理。



同時，該區紀委監委優化整合辦信力量，逐件梳理、分級分類、深挖細查。信訪室每周對未辦結檢舉控告件進行梳理、統計，對臨近辦結期限的信訪舉報件進行催辦，每月調度辦理進展，每季度通報辦理、查實、反饋等情況，推動信訪舉報問題快查快辦，壓緊壓實責任。