甘肅張掖：下沉一線　護航高標準農田建設

中評社北京2月26日電／據中國紀檢監察報報導，前不久，甘肅省高台縣紀委監委查處了黑泉鎮某村套取土地細碎化整理項目資金的相關問題。經查，該村在高標準農田建設項目實施過程中，虛報土地整理面積，套取項目資金。最終，該村黨支部書記孫某某受到黨內警告處分。



張掖市紀委監委把深化高標準農田建設領域專項治理作為工作重點，“小切口”發力，一體推進問題整改、案件查辦和系統治理，推動守住糧食安全底線。針對高標準農田建設涉及行業部門多、涵蓋關鍵環節多的情況，市紀委監委注重加強與行業主管部門協同聯動，聯合開展抽查檢查，找准堵點淤點，推動高標準農田建設提質增效。



“下沉監督力量，深入高標準農田建設一線，更有助於發現真問題。”張掖市紀委監委駐市農業農村局紀檢監察組負責同志表示。該紀檢監察組聯合市農業農村局，隨機抽取14個鄉鎮、22個村、3個企業，對全市高標準農田建設質量不達標等問題的排查整治情況開展抽查檢查，現場交辦問題並督促整改。同時，聚焦2019年以來全市新立項實施的230個高標準農田建設項目開展全覆蓋排查整治，發現農田防護林工程及建後管護問題21個。



張掖市紀檢監察機關注重發揮系統優勢，通過部門協同、“室組地”聯動模式，對高標準農田建設重點工作強化監督檢查，推動專項整治有的放矢。臨澤縣紀委監委會同鄉鎮、縣農業農村部門，以及項目實施單位抓好專項治理，推動解決耕地分配到戶不及時等問題30個。甘州區紀委監委充分發揮“室組”聯動監督優勢，起底全區已建高標準農田建設項目有關問題線索72個，推動化解群眾信訪問題30餘件。