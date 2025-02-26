湖北十堰：用好典型案例　身邊事警醒身邊人

中評社北京2月26日電／據中國紀檢監察報報導，近日，湖北省十堰市張灣區紀委監委組織區城投公司、區產投公司等80餘名國有企業幹部參加市中級人民法院旁聽庭審活動。庭審現場莊嚴肅穆，旁聽人員直觀、全面瞭解了案情和相關法律法規，庭審結束後紛紛表示深受震撼。



“看著曾和我一樣也是國企領導幹部的被告，既令人痛心又深受警醒，同樣的崗位責任，相似的廉潔風險，‘廉潔弦’一旦放鬆，就可能會陷入‘圍獵’陷阱中。”庭審結束後，張灣區城投公司副總經理尹建章感觸頗深。



用“身邊事”警示教育“身邊人”、用“同類案”警示“同類人”在張灣區已成為常態。近年來，該區紀委監委堅持紀律教育全方位、全鏈條、全要素推進，緊盯“關鍵少數”，通過召開全區“一把手”和“關鍵少數”警示教育會，通報典型案例、開展政治生態分析研判、組織觀看庭審等，引導黨員領導幹部引為鏡鑒、對照自省。



“分層分類開展警示往往比‘大水漫灌’的效果更好，我們針對性開展同級同類警示教育活動，能進一步提升警示教育的精準性和滲透力。”該區紀委監委相關負責同志表示。該區紀委監委選取近年來辦理的典型案例，編印《酒駕醉駕警示錄匯編》等，充分運用身邊人身邊事，教育引導黨員幹部自覺從案件中吸取教訓。



同時，該區紀委監委緊盯權力集中、資金密集、資源富集的重要領域，把警示教育與推動開展行業、系統、領域專項治理有機結合，查找制度短板和廉政風險點，舉一反三建章立制。全面督促全區各級領導幹部查擺違紀違規風險點，逐人逐條制定風險防控措施，切實增強黨員幹部違紀違規風險防範意識。



下一步，該區紀委監委將持續在常態長效上下功夫，聚焦警示教育主體、內容、形式，不斷提升警示教育的針對性和實效性。