四川旺蒼：閉環管理嚴把案件質量

中評社北京2月26日電／據中國紀檢監察報報導，案件查辦是紀檢監察機關的重要職責，案件查辦質效直接關乎紀檢監察工作的整體成效。為構建多層次、全覆蓋、全流程的案件質量保障體系，促進案件查辦規範化法治化正規化，四川省旺蒼縣紀委監委著力從制度上、程序上實行閉環管理，為案件查辦提質增效夯實基礎。



強基固本。一是常態更新應知應會內容清單。堅持上下貫通，左右銜接，定期梳理總結上級紀委監委最新辦案工作要求，並轉化為基層易於運用的表格式清單，傳達至全縣紀檢監察組織，實現上級決策部署及時落地。二是定期總結問題清單。堅持早警示早治理，每季度定期總結案件審理中發現的共性問題，及時通報問題並提出解決方案。聚焦主體身份、筆錄製作、涉案財物處置等容易出現疏漏的環節及常見違紀違法案件辦理要點制發《審理提示》，推動實現從“事後總結”到“源頭治理”轉變。三是探索制發模板清單。針對基層紀檢監察幹部人員變動大、業務學習難等問題，探索制發模板清單，通過編制不同主體談話筆錄等全流程辦案模板120餘個，以模板化助力標準化。



自查自糾。一是健全審查調查自查清單。通過健全案件審查調查自查清單，列出程序手續、事實證據等方面易錯易漏問題43項，辦案部門在正式移送審理前逐一自查，經自查後案件審理部門再對照檢查、進行反饋。二是列出案件審理自查清單。根據案件質量評查評分細則，列出案件審理階段18項問題清單，在提交縣紀委常委會會議審議、制發處分決定書等重要節點前，對照問題清單逐一自查，強化自我約束，嚴守“窗口”“關口”“出口”。三是製作處分執行自查清單，細化處分執行事項15個，每年組織全縣受處分人所在單位開展自查，聯合組織等部門進行復查，確保處分執行不脫節、不斷檔。



明責加壓。一是制發案件審理進度清單。每周更新案件受理、退補、結案情況，抄送案件監督管理室並報縣紀委監委相關負責人，推動共同發力，確保案件查辦有序高效。二是抓實案件質量評分清單。堅持用好案件質量評查機制，結合案件質量自查清單製作案件質量評分清單，堅持“邊審邊評”，實現“一案一反饋一整改一評分”，對存在問題“點對點”提醒，推動案件質量提升。三是推行案件質效獎懲清單。對標年度考核細則，結合實際制定案件質效獎懲清單，對案件查辦優質高效的，在評先評優、提拔重用時優先考慮；對案件查辦質效低下的，進行約談提醒、通報批評。