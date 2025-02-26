中評社北京2月26日電／據經濟日報報導，推動農村電商高質量發展，是中央一號文件提出的一個關鍵著力點。農村電商繁榮與否，是縮小城鄉“數字鴻溝”、激活鄉村經濟內生動力的關鍵抓手。其中，培育好相關人才是重要基礎。



黨的十八大以來，我國農村電商人才培育成效顯著。2024年，全國農村網絡零售額同比增長6.4%，農產品網絡零售額同比增長15.8%。全國各地區立足區域特色培育農村電商生態，形成多點開花的示範效應。例如，浙江省大力推進電子商務進農村，培訓電商人才10萬餘人次，推動農村電商成為萬億產業，開展農文旅人才培訓，帶動10多萬人就業。甘肅省隴南市深耕“隴南電商”招牌，全市電商經營者隊伍穩定在1.4萬個，帶動農村居民就業30多萬人，培訓農村人才32萬多人次。



為助力數字化鄉村建設，一系列相關政策陸續出台。2024年商務部等9部門印發的《關於推動農村電商高質量發展的實施意見》明確提出，實施青年農村電商培育工程，開展“青耘中國”直播助農活動。這些舉措進一步增強了農村電商在就業與創業方面的驅動力。



不過，一些問題也是客觀存在的。例如，專業化職業化人才短缺且留鄉動力不足、關鍵環節人員綜合能力薄弱阻礙農產品上行渠道拓展、培訓體系實用性不足導致人才轉化效能偏低等。未來，應從多角度施策，精準培養農村電商人才。



強化頂層設計，構建“全鏈條”政策支持體系。搭建跨部門政策集成平台，打通電商扶持政策、產業振興政策與人才保障政策之間的制度壁壘。構建東部賦能、中部提升、西部築基的梯度培育體系，推動長三角、珠三角電商發達地區與中西部建立結對幫扶機制。設立電商人才引進專項基金，並向中西部欠發達地區適當傾斜，將農村數字人才、電商人才培育作為地方政府重點工作。完善稅收優惠與創業扶持，為創業者提供信貸基金和減稅免稅等激勵政策。建立“數字人才驛站”，整合人社、農業、商務等部門資源，形成市級統籌、區縣落地、鄉鎮實踐的三級聯動機制，實現跨區域人才共享。

