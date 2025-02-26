控方質疑《蘋果》煽仇，黎智英否認要求下架

黎智英昨日在庭上反諷控方，被法官警告不得在庭上表達己見，只需表示同意與否即可。（圖片來源：大公報） 中評社北京2月26日電／據大公報報導，壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司涉嫌串謀勾結外國勢力案，昨日踏入第138日審訊。黎智英前日（24日）休庭期間獲准在庭內閱讀133篇並非由他本人撰寫的涉案文章，以判斷其案發期間是否曾閱讀。



控方昨日問黎智英，是否同意《蘋果》論壇版一篇題為“槍桿下何來安居樂業？”的文章涉煽動仇恨，黎高聲反諷控方“太聰明”，被法官警告不得在庭上表達己見，只需表示同意與否即可。



控方引述“蘋論”寫手顏純鈎及區家麟的多篇文章，黎智英加上“剔號”，黎同意。控方指相關文章均是在黎於2020年12月31日起被還押期間刊登，黎稱他一向會閱讀顏及區的文章，但不肯定還押後幾時獲提供報紙。法官李素蘭建議翻查懲教署紀錄確認黎在還押期間何時獲提供報紙，控方指正在追查，會首先就黎還押前的文章提問。



法官警告黎“不要自作聰明”



控方引述於2020年7月4日刊登於《蘋果》的論壇版，筆名“一劍飄塵”一篇題為“槍桿下何來安居樂業？”的文章，提到：“為幫助香港人民，美國早前出台了《香港人權與民主法案》……但中共不僅不收斂，反而強行通過國安法……美國肯定會報復直至取消香港自治待遇。香港還能保留國際金融中心地位嗎？”控方問黎是否同意文章觀點，黎稱不完全同意，認為美國不會“報復”，但同意香港無法保留國際金融中心地位。控方指黎曾稱“一劍飄塵”的文章寫得好，質疑他同意作者提倡對華“制裁”，黎不同意，指文中沒提及針對香港“制裁”。



控方問黎是否同意該文章試圖引起針對中央政府及香港的仇恨，激使香港居民循非法手段改變現有合法制度，以及煽動人不守法，黎高聲反問控方“若你知道，因為你太聰明！”李素蘭警告黎不得在庭上表達己見，指控方問題恰如其分，著黎“不要自作聰明”；法官李運騰著黎只需表示同意與否，稱若黎再這麼回應，案件要審到明年。