美歐“合夥”瓜分烏克蘭礦產資源

中評社北京2月26日電／據央視新聞報導，烏克蘭擁有豐富的礦產資源，而這些資源近期正成為烏克蘭與美國、歐盟之間博弈的焦點。美國總統特朗普堅稱，美國幫助烏克蘭抵禦俄羅斯，理應“得到回報”，而歐盟也於24日提出一項新的協議，希望獲取烏克蘭資源。



歐盟稱就“關鍵材料”提出“雙贏”協議



當地時間24日，歐盟工業戰略專員塞茹爾內表示，他在與歐盟委員會主席馮德萊恩訪問基輔期間，就“關鍵材料”向烏克蘭提出一項“雙贏”的協議。



塞茹爾內說，“如果歐盟與烏克蘭達成一種雙贏的合作關係，那麼歐洲所需的30種關鍵原材料，有21種可以從烏克蘭獲得。”他還稱，“歐洲所能提供的附加價值在於，我們永遠不會要求達成一項非互利的協議。”



特朗普：稀土、石油我們都要



當地時間2月19日，美國總統特朗普稱將重啟與烏克蘭的關鍵礦產協議。



三天後，即當地時間22日，美國總統特朗普在美保守派政治行動會議（CPAC）發表演講時表示，要求從烏克蘭獲得稀土、石油和“任何我們能得到的東西”，以收回投入烏克蘭的資金，並稱“我認為我們非常接近與烏克蘭達成協議”。此後，美烏關於礦產協議的消息頻頻曝出。



什麼時候簽？特朗普：“本周或下周”



當地時間24日，在與赴美訪問的法國總統馬克龍會晤時，特朗普針對與烏克蘭的礦產協議及俄烏衝突相關問題表示，將會見烏克蘭總統澤連斯基，可能在本周或下周簽署礦產協議。特朗普還表示，目前正在制定的協議已非常接近最終協議。