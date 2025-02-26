比利時布魯塞爾舉辦春節廟會（圖片來源：新華社） 中評社北京2月26日電／據人民網報導，24日，比利時華人青年聯合會舉行新春聯誼會，回顧2024年“足跡”，共話2025年發展。



當晚聯誼會在比利時第二大城市安特衛普舉行。比利時華人青年聯合會會長徐鋒介紹，2024年，華人青年聯合會完成換屆交接，與比利時其他僑團一道赴港澳參訪。今年春節期間，響應和參加“浙裡有愛，僑賀新春”春節慰僑、春節游園廟會等活動。



徐鋒表示，2025年，華人青年聯合會將守望相助，群策群力，搞好事業，同時廣交朋友、搭建人脈，希望華僑華人發展不只限於餐飲業，而是在比利時各行各業都能發揮聰明才智。



中國駐比利時使館公參吳剛、安特衛普前副市長範錦豪（Ludo Van Campenhout）等嘉賓出席聯誼會。吳剛表示，華人青年朝氣蓬勃，代表海外僑社的未來。隨著中國日益繁榮富強，海外僑社大有可為，華人青年更大有可為。



吳剛稱讚比利時華人青年聯合會積極參加今年春節慶祝活動，將濃濃的家國情懷和真摯的春節氛圍傳遞給海外僑胞。勉勵大家繼續奮發搏擊，“夢雖遙，追則能達；願雖艱，持則可圓”。



作為安特衛普僑社的“老朋友”，範錦豪以一句“恭喜發財”送上新春祝福。他表示，安特衛普以多元文化著稱，華僑華人自100多年前定居在此，勤奮敬業，成為外國僑民的傑出代表。希望新的一年華僑華人取得更大成功，為安特衛普城市發展作出貢獻。