國台辦：誠摯邀請台青突破信息繭房來大陸看看

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京2月26日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮2月26日在例行新聞發布會上表示，兩岸同胞同屬中華民族，都是中國人。任何“去中國化”的行徑，都無法割裂兩岸的歷史連結和兩岸同胞的血脈聯繫，更不能改變台灣是中國一部分的事實。我們誠摯邀請台灣青年尤其是從沒到過大陸的台灣青年勇敢突破“台獨”勢力製造的信息繭房，來大陸走一走、看一看，以親眼所見和親身經歷不斷形成、增進對兩岸關係的正確認知和對大陸的客觀瞭解，並通過參與兩岸交流共同推動兩岸關係和平發展。



有記者提問：在台灣的年輕人當中，抱持“反中抗中”心態者不在少數，大陸想“抓住他們的心”有什麼更好的做法？



朱鳳蓮：民進黨當局出於鼓吹“台獨”的目的，大搞“去中國化”、大肆抹黑大陸，造成台灣青年一代歷史記憶混淆和國家認同扭曲。有一些台灣青年甚至連“炎黃子孫”四個字都沒聽過，不知道是什麼意思。島內各界人士和輿論對此已提出質疑和反對，強烈希望改變這種情況。



必須指出，兩岸同胞同屬中華民族，都是中國人。任何“去中國化”的行徑，都無法割裂兩岸的歷史連結和兩岸同胞的血脈聯繫，更不能改變台灣是中國一部分的事實。我們將一如既往支持和推動兩岸青年交流，持續為兩岸青年互學互鑒、交流交往搭建更多平台、創造更多機會。我們誠摯邀請台灣青年尤其是從沒到過大陸的台灣青年勇敢突破“台獨”勢力製造的信息繭房，來大陸走一走、看一看，以親眼所見和親身經歷不斷形成、增進對兩岸關係的正確認知和對大陸的客觀瞭解，並通過參與兩岸交流共同推動兩岸關係和平發展。





