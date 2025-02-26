美國多州報告李斯特菌感染病例

中評社北京2月26日電／據新華網報導，美國疾病控制和預防中心24日發布公報說，美國多個州暴發與能量補充飲品相關的李斯特菌感染。截至目前，全美已有21個州的38人感染，其中12人已死亡。此次感染事件最早的病例可追溯至2018年，但其源頭今年才發現。



公報說，李斯特菌是一種極其頑固的病菌，可以在物體表面存活很長時間，因此李斯特菌感染事件往往會持續數年。此次感染事件可追溯至2018年，但超過半數感染病例發生在2024年和2025年。大部分感染者為居住在長期護理機構的人群或感染前曾住院治療過的人群。受影響人群年齡範圍在43歲至101歲，65歲以上老年人受影響最嚴重。



公報介紹，美疾控中心此前曾多次調查導致此次感染事件的李斯特菌菌株，但一直未能找到明確的食物感染源，直到今年，通過環境檢測和全基因組測序，才確定感染源與長期護理機構等供應的冷凍盒裝能量補充飲品有關。這些能量補充飲品主要供給那些因醫療原因而需要吃流食者。



據介紹，受影響的能量補充飲品品牌Lyons ReadyCare和Sysco已宣布召回所有在保質期內的產品。美疾控中心提醒公眾，不要食用任何在召回範圍內的產品，而應將其立即扔掉或退貨，同時清潔冰箱、食品容器以及可能接觸過召回範圍內產品的物體表面。



據美疾控中心網站介紹，李斯特菌感染症狀通常在食用受該病菌污染的食物後兩周內出現。輕微症狀包括發燒、肌肉疼痛、惡心、疲倦、嘔吐和腹瀉等，重症包括頭痛、頸部僵硬、意識模糊、失去平衡和抽搐等。李斯特菌感染對孕婦、65歲及以上人群以及免疫系統較弱的人群風險較大。