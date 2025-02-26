國台辦：祖國大陸始終是兩岸交流交往的推動者

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京2月26日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮2月26日在例行新聞發布會上表示，祖國大陸始終是兩岸各界交流交往的推動者，民進黨歷來是阻礙者、破壞者。民進黨當局對立對抗思維不變，兩岸關係就不可能好。他們如果真心希望大陸學生恢復赴台就讀，就應盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙，而不是變著花招想製造不承認“九二共識”、兩岸也能協商對話的假象。



有記者提問：台陸委會主委邱垂正日前稱，希望就陸生來台與大陸方面洽談但未獲響應；大陸一方面管制陸生來台，另一方面又積極拉攏台生赴陸交流就學，大陸不要把學術交流當成對台“統戰滲透”的工具。對此有何評論？



朱鳳蓮：對這個問題我們要回應三點。第一，祖國大陸始終是兩岸各界交流交往的推動者，民進黨歷來是阻礙者、破壞者。民進黨當局的說法歪曲事實、顛倒黑白。



第二，民進黨當局一味操弄“反中抗中”，不斷渲染大陸“威脅”，視兩岸正常的交流交往為洪水猛獸，把兩岸學生、青年交流抹黑成“統戰陰謀”，目的就是要遏阻兩岸交流交往、升高兩岸敵意對抗，為其謀“獨”製造信息繭房、毒化社會人心。這種倒行逆施遭到兩岸同胞的堅決反對。



第三，民進黨當局對立對抗思維不變，兩岸關係就不可能好。他們如果真心希望大陸學生恢復赴台就讀，就應盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙，而不是變著花招想製造不承認“九二共識”、兩岸也能協商對話的假象。



