國台辦：為台胞參與全過程人民民主創更多條件

台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京2月26日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮2月26日在例行新聞發布會上表示，近年來有越來越多台灣同胞關注兩會、瞭解兩會，通過多種途徑為發展兩岸關係積極建言獻策。我們將為台灣同胞尤其是台灣青年觀察、體驗、參與全過程人民民主創造更多條件、提供更多機會，充分聽取大家的意見建議，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，堅定推動兩岸關係和平發展、融合發展，與廣大台灣同胞一道推進祖國統一，共謀民族復興。



有記者提問：全國兩會即將召開，我們注意到，越來越多台灣同胞特別是台灣青年關注兩會，關注大陸全過程人民民主的發展。對此有何評論？



朱鳳蓮：全國人民代表大會和中國人民政治協商會議是集中反映和深入踐行全過程人民民主的重要平台，也是台灣同胞瞭解中國特色社會主義制度的重要窗口。



發展全過程人民民主是中國式現代化的本質要求之一。全過程人民民主是全鏈條、全方位、全覆蓋的民主，不僅有完整的制度程序，而且有完整的參與實踐。在全過程人民民主實踐中，全體人民依法實行民主選舉、民主協商、民主決策、民主管理、民主監督，依法通過各種途徑和形式管理國家事務，是最廣泛、最真實、最管用的社會主義民主。



人大代表、政協委員在全國兩會提出有利於促進祖國統一的意見和建議，我們都認真聽取和研究。近年來也有越來越多台灣同胞關注兩會、瞭解兩會，通過多種途徑為發展兩岸關係積極建言獻策。我們將為台灣同胞尤其是台灣青年觀察、體驗、參與全過程人民民主創造更多條件、提供更多機會，充分聽取大家的意見建議，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，堅定推動兩岸關係和平發展、融合發展，與廣大台灣同胞一道推進祖國統一，共謀民族復興。





