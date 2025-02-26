國台辦介紹近期將舉辦的兩岸交流活動

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京2月26日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮2月26日在例行新聞發布會上介紹了近期有關部門和地方將舉辦的兩岸交流活動。



朱鳳蓮表示，進入3月，有關部門和地方將舉辦內容豐富、形式多樣的兩岸交流活動。在文化交流方面，第一屆海峽兩岸民俗文體匯將在廣東省汕尾市拉開帷幕，活動設置“品清湖上月·兩岸共一輪”、“民俗源流遠·兩岸一家親”等八個板塊，涵蓋廟會游園、非遺展演、詩詞吟咏、民俗探尋等多項活動。乙巳年黃帝故里拜祖大典將在河南鄭州舉行，通過線上線下活動，兩岸同胞將共同緬懷祖先、傳承文化，感受兩岸同根同源、同文同種。2025海峽兩岸孔子文化春會將在山東曲阜舉辦，包含兩岸青年同祭孔、“走近孔子”台灣青年行讀儒學體驗營、海峽兩岸《論語》讀寫接力大賽等活動，兩岸同胞共同誦讀論語，傳承經典。“鐘情湖北‘櫻’你而來”——台灣同胞相約春天賞櫻活動將在湖北舉辦，讓兩岸同胞在櫻花爛漫的季節，深入感受荊楚文化底蘊。



在青年交流方面，“青春飛揚·廣州台灣青年月”系列活動將在廣州啟動。活動以“青春飛揚·圓夢羊城”為主題，設置啟動儀式以及“羊城邀約”粵港澳大灣區專場招聘會、第二屆廣州台灣青少年宣講員大賽、十五運會台灣青年志願者活動等5項子活動，將為台灣青年成長成才、台灣青年創業項目落戶廣州提供支持，助力台灣青年在廣州追夢築夢圓夢。



在少數民族交流方面，2025年中華一家親——桂台各民族歡度“廣西三月三”活動將在廣西舉辦。台灣少數民族同胞將與廣西各民族同胞第十次相約廣西，開展系列聯誼和參訪交流活動，共度民族節慶，共敘同胞親情。



