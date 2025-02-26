南共體“可持續能源周”應對地區能源挑戰

中評社北京2月26日電／據新華社報導，南部非洲發展共同體（南共體）“可持續能源周”24日在博茨瓦納首都哈博羅內開幕，活動主題為“加快可持續能源解決方案，實現南共體地區能源安全”，旨在應對南共體地區面臨的能源挑戰，促進能源領域的合作與創新。



博茨瓦納總統博科在活動開幕式上致辭指出，必須提高生產和分配各種形式能源的能力，特別是優先使用可再生能源。投資可持續能源不僅是一項環境決策，也是一項經濟要務。提升地區能源安全，有助於促進地區工業化和經濟一體化，實現《非洲大陸自由貿易區協定》願景。



他強調，實施能源供應戰略需要集體行動，沒有哪個國家可以單獨應對這一挑戰。他呼籲南共體成員國深化跨國合作，通過開發地區能源項目、協調政策、分享實踐經驗等，最大限度利用集體資源。



“可持續能源周”活動將持續至28日。24日，南共體成員國能源部長、駐博茨瓦納外國使團和國際組織代表以及能源行業相關人員等約500人出席開幕式。能源周期間，與會者還將參加高級別全體會議、分組討論及實地考察等活動，通過知識共享、推廣最佳實踐和鼓勵開發可持續能源解決方案，來確保能源安全並推動區域經濟增長。



南共體現有16個成員國，秘書處設在哈博羅內，其宗旨是在平等、互利和均衡的基礎上建立開放型經濟，打破關稅壁壘，促進相互貿易和投資，實現人員、貨物和勞務的自由往來，逐步統一關稅和貨幣，最終實現地區經濟一體化。