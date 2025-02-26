國台辦介紹大陸高校港澳台聯合招生情況

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京2月26日電（記者 海涵）大陸高校2025年港澳台聯合招生日前正式啟動，國台辦發言人朱鳳蓮2月26日在例行新聞發布會上介紹了有關情況。



朱鳳蓮說，目前，持有台灣居民往來大陸通行證或台灣居民居住證和在台灣居住的有效身份證明，並具有相應的前置學歷的台灣學生，可通過多種途徑報考大陸高校本科或研究生。



報考大陸高校本科有四種途徑：一是參加普通高校聯合招收華僑港澳台學生考試（簡稱“全國聯招考試”），考生可於3月1日至15日登錄“全國聯招管理系統考生端”進行網上報名；二是依據台灣地區學測成績報考（簡稱“學測招生”），考生可於3月1日至31日，登錄祖國大陸普通高校依據台灣地區學測成績招收台灣高中畢業生系統進行網上報名；三是參加暨南大學、華僑大學“兩校聯招”考試；四是依據台灣地區統測、分科測驗成績和參加面向台灣地區單獨招生考試等方式報考部分福建高校，詳情請關注各高校官網。



報考大陸高校研究生，可參加面向港澳台地區研究生考試（簡稱“港澳台研招”）。2025年港澳台研招考試報名時間預計為3月初，請考生們及時關注，使用“學信網”賬號登錄“內地（祖國大陸）高校面向港澳台招生信息網”進行網上報名。



朱鳳蓮表示，經過多年發展，大陸高等教育發展的成就有目共睹，人才培養質量不斷提高。我們一貫支持和熱烈歡迎更多有志台灣青年報考大陸高校，也將為台灣學生在大陸成長成才、實現人生理想創造更好條件。







