民進黨稱保護青少年免予被統戰 國台辦：荒謬

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京2月26日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮2月26日在例行新聞發布會上表示，暨南大學、華僑大學都是大陸知名高校，學術水準和社會聲譽享譽海內外，其中暨南大學前身暨南學堂早在1906年就已成立。民進黨當局有關人士聲稱所謂“保護青少年免予被統戰”純屬無稽之談、荒謬至極。民進黨當局“聞統色變”、“逢中必反”，惡行擢發難數，近來更是花樣翻新、變本加厲，連兩岸高校間正常的交流合作和台灣學生正常升學讀書都要禁止，是假借防範“統戰”之名，行干擾阻撓兩岸教育交流之實，已經到了無底線、無下限的地步，必將遭到島內大中學校和青年學生及家長的強烈反對。



有記者提問：近日，台教育主管部門負責人稱，為“保護青少年免於被統戰”，全面禁止島內公私立大學與暨南大學、華僑大學等大陸高校交流合作，並禁止高中職校方鼓勵或配合代辦協助學生前往就讀。對此有何評論？



朱鳳蓮：我剛剛已經介紹過，台灣相關學生可以參加暨南大學、華僑大學兩校聯招考試，來這兩所學校就讀。暨南大學、華僑大學都是大陸知名高校，學術水準和社會聲譽享譽海內外，其中暨南大學前身暨南學堂早在1906年就已成立。多年來，兩所高校培養了大批優秀學生，包括港澳台僑學生，為加強大陸與港澳台的聯繫作出了重要貢獻。民進黨當局有關人士聲稱所謂“保護青少年免予被統戰”純屬無稽之談、荒謬至極。



近年來，民進黨當局“聞統色變”、“逢中必反”，惡行擢發難數，近來更是花樣翻新、變本加厲，連兩岸高校間正常的交流合作和台灣學生正常升學讀書都要禁止，是假借防範“統戰”之名，行干擾阻撓兩岸教育交流之實，已經到了無底線、無下限的地步，必將遭到島內大中學校和青年學生及家長的強烈反對。



必須指出的是，統戰是凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量，是在尊重多樣性中尋求一致性，找到最大公約數，畫出最大同心圓。統戰工作光明正當，民進黨當局動輒抹黑統戰，充分暴露其內心恐慌，不擇手段妄圖控制台灣民眾的思想，剝奪他們對高等教育的選擇權，服務其“台獨”分裂圖謀。



