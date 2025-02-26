島內防務預算要達GDP3%以上？國台辦回應

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京2月26日電（記者 海涵）賴清德日前宣稱今年將優先推動編列特別預算，讓島內防務預算達到GDP3%以上。國台辦發言人朱鳳蓮2月26日在例行新聞發布會上表示，“台獨”與台海和平水火不容。台灣是中國的台灣，任何人、任何勢力想把台灣從中國分裂出去，14億多中國人民決不答應，英勇善戰的中國人民解放軍決不答應。3%也好，10%也罷，不僅保護不了台灣，反而會讓台灣變成“火藥桶”。



有記者提問：賴清德日前宣稱今年將優先推動編列特別預算，讓島內防務預算達到GDP3%以上。對此有何評論？



朱鳳蓮：民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，企圖“以武謀獨”、“倚外謀獨”，對外部勢力唯命是從，不惜揮霍台灣百姓血汗錢繳納所謂“保護費”。必須指出，媚外賣台，請鬼拿藥單，只會把廣大台灣同胞綁上“台獨”戰車，把台灣推入災難深淵。



“台獨”與台海和平水火不容。台灣是中國的台灣，任何人、任何勢力想把台灣從中國分裂出去，14億多中國人民決不答應，英勇善戰的中國人民解放軍決不答應。3%也好，10%也罷，不僅保護不了台灣，反而會讓台灣變成“火藥桶”。

